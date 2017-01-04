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В Печенгском районе пятидесятилетний ревнивец подстрелил 36-летнего соперника

15:0404 января 2017Просмотров: 629

Похоже, не только морозы одолели Мурманскую область. Градус ревности зашкаливает. Не успели сотрудники полиции охладить пыл Отелло из Оленегорска, как случилось новое происшествие.  На этот раз в Печенгском районе. В Никеле в полицию поступило сообщение о том, что в вечернее время возле дома по пр. Гвардейский происходит конфликт.
Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили двух мужчин, один из которых - 1983 года рождения - имел телесные повреждения в виде огнестрельных ранений левого бедра и правого плеча.

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. Подозреваемый в причинении вреда здоровью был задержан и доставлен
в отдел полиции. Не судимый мужчина 1966 года рождения имел при себе травматическое оружие. Задержанный пояснил
полицейским, что причиной ссоры и драки стал затяжной конфликт, который возник на почве ревности, исходя из сложившихся
личных отношений.

По факту дознавателем ОМВД России по Печенгскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание,
предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до 2 лет.

По материалам пресс-службы УМВД России по Мурманской области

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