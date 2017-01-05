Конфуз на Солнечной. 27-летний водитель в Кировске предъявил сотрудникам ДПС поддельные права

В Кировске на автодороге в районе улице Солнечная сотрудники дорожно патрульной службы остановили

автомобиль «Субару Легаси», по управлением мужчины 1989 года рождения. Автовладелец предъявил для проверки

документ, вызвавшее подозрение у полицейских. Его водительское удостоверение не соответствовало технологии изготовления бланков данного вида. Предположение сотрудников полиции подтвердили данные

проведенной позже экспертизы.

С какой целью подозреваемый использовал поддельное водительское удостоверение, а также каким способом его приобрел,

в настоящий момент выясняется.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ

(«Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей,

в целях его использования либо сбыт такого документа…»). Деяние наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч

рублей либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.