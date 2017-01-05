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Молодому мурманчанину грозит до 20 лет колонии за хранение наркотиков

14:2405 января 2017Просмотров: 172

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России стало известно, что ранее несудимый житель Мурманска причастен к распространению наркотиков растительного происхождения.

В ходе специальных мероприятий не работающий молодой человек 1998 года рождения был задержан наркополицейскими в момент сбыта наркотика в подъезде жилого дома.

В ходе личного досмотра у мурманчанина нашли пачку из под сигарет с фрагментами камнеобразного вещества, которое также направили на экспертизу.

Специалисты определили, что подозреваемый сбыл гашиш массой 4,01 грамма, что является крупным размером.

При себе мурманчанин хранил гашиш массой 2,14 грамма, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В отношении 18-летнего жителя Мурманска возбуждены уголовные дела. Теперь молодому человеку грозит от 10 до 20 лет заключения.

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