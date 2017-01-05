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Жительница Апатитов подделала медицинскую книжку, чтобы продолжить работу в магазине

12:4005 января 2017Просмотров: 172

Почему продавщица решила официально не проходить медицинскую комиссию, вопрос пока остается открытым.
Цена медицинской услуги не имеет значения. Ведь за своего сотрудника платит работодатель. Именно он и обратился в отдел
полиции г.Апатиты с заявлением на свою работницу. По словам его представителя дирекции магазина,
женщина из числа сотрудниц предоставила в кадровую службу личную медицинскую книжку, выданную на её имя, с признаками
подделки. Изменения заметили сотрудники отдела.

Сотрудники полиции выяснили, что в документ о прохождении ею ежегодной медицинской комиссии за текущий год были внесены заведомо ложные сведения. Сделано это было с целью допуска к работе. Полицейские задержали подозреваемую - жительницу города Апатиты 1973 года рождения. Документ был изъят и направлен на экспертизу. Исследование подтвердило факты подделки документации.

Фото с сайта http://muhom.org/

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