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Рабочим со стройки многоэтажки на Кольском 10 не платят заработную плату

19:1310 января 2017Просмотров: 496

В нашу редакцию написал один из строителей, представившийся Александром. Вот что он написал:

«Стройка по вышеуказанному адресу переживает не лучшие времена, а именно работники которые там трудятся на организацию ООО «СК «Феникс», зарегистрированную в городе Санкт-Петербурге. Так вот, строители которые трудятся на этой стройке с октября 2016 года по сегодняшний день не получают зарплату».

А вот что пишет в интернете Екатерина Александрова, родственница одного из строителей: «Очень интересная ситуация на стройке по адресу Кольский 10, ребята пашут, а зарплату не получают. А после Нового года «белые каски» вообще предложили начать все с чистого листа, типа про неоплаченные месяца забудьте, ребята, давайте жить дружно и работать, как будто все в порядке!»

По адресу Кольский, 10 сейчас идет строительство четырнадцатиэтажного двухподъездного жилого дома на 169 квартир с многофункциональным комплексом, который включает как офисные помещения, так и физкультурно-оздоровительный центр с 25 метровым бассейном на 4 дорожки для взрослых и бассейном для малышей. Здание должно быть введено в эксплуатацию к концу 2018-го года.

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