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Два года назад жилой район Росляково стал частью Мурманска

15:0213 января 2017Просмотров: 214

За это время его облик значительно изменился. Сегодня в рамках традиционного объезда здесь побывали депутаты Совета депутатов города. Они заглянули во дворы, проверили, насколько доступен общественный транспорт, и посетили обновленный сквер. Летом в нем разбили клумбу, установили скамейки.

– Сегодня жилой район Росляково производит благоприятное впечатление. Он стал полноценной частью Мурманска и участником всех городских программ. Однако работы предстоит еще много, и она будет продолжена, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Здесь ведется большая работа по благоустройству: обновляется асфальтобетонное покрытие проезжей части, ремонтируются тротуары и лестницы, модернизируется система освещения. Жители Росляково принимают активное участие в ежегодной акции «Зеленый рекорд».

В прошлом году появились новые остановки общественного транспорта, по просьбе горожан в Росляково был запущен маршрут автобуса № 33. Сегодня он очень востребован. В целях безопасности пешеходные переходы оборудованы светофорами с кнопкой вызова.

Ведется работа по очистке территории жилого района от несанкционированных свалок, проводятся регулярные рейды по контролю за деятельностью УК, которые дают положительный результат.


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