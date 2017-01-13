ЭКСКЛЮЗИВ: Куда мурманские коммунальщики тратят сотни миллионов рублей?

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев призвал тщательно проверять, куда управляющие компании. По его мнению, руководители УК должны нести ответственность по всей строгости закона. Уже достигнута договоренность, что прокуратура и полиция в Мурманске будут проверять коммунальщиков на наличие экономических преступлений.



Об этом Андрей Сысоев сегодня рассказал в интервью ТВ-21. А поводом послужила как раз отвратительная работа большей части управляющих компаний по уборке дворов от снега.

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