Глава Минприроды России Сергей Донской примет участие в открытии визит-центра заповедника «Пасвик»

Глава Минприроды России Сергей Донской и Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов посетят с рабочим визитом Мурманскую область.

В ходе поездки состоится открытие визит-центра заповедника «Пасвик» и ознакомление с проектом утилизации солевого стока никелевого рафинирования, реализуемом Кольской ГМК.

В мероприятиях также примут участие руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В завершение визита в Мурманскую область состоится рабочая встреча с представителями предприятий по вопросам реализации экологических мероприятий и проектов на территории Мурманской области.





Фото сайта Пасвика