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Глава Минприроды России Сергей Донской примет участие в открытии визит-центра заповедника «Пасвик»

15:5713 января 2017Просмотров: 176

Глава Минприроды России Сергей Донской и Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов посетят с рабочим визитом Мурманскую область.

В ходе поездки состоится открытие визит-центра заповедника «Пасвик» и ознакомление с проектом утилизации солевого стока никелевого рафинирования, реализуемом Кольской ГМК.

В мероприятиях также примут участие руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В завершение визита в Мурманскую область состоится рабочая встреча с представителями предприятий по вопросам реализации экологических мероприятий и проектов на территории Мурманской области.

Фото сайта Пасвика

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