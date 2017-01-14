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Сегодня в Подводных Силах Северного флота в Гаджиево торжественно подняли флаг России на двух новых противодиверсионных катерах

14:2914 января 2017Просмотров: 281

Сегодня в Подводных Силах Северного флота в Гаджиево торжественно подняли флаг России на двух новых противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок».

Одному из них присвоили имя «Юнармеец Заполярья». Оба катера официально вошли в состав сил отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота.

На торжественную церемонию поднятия флага прибыли представители штаба Северного флота, администрации ЗАТО Александровск и участники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» из гарнизона Гаджиево.

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