Сегодня в Подводных Силах Северного флота в Гаджиево торжественно подняли флаг России на двух новых противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок».

Одному из них присвоили имя «Юнармеец Заполярья». Оба катера официально вошли в состав сил отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота.

На торжественную церемонию поднятия флага прибыли представители штаба Северного флота, администрации ЗАТО Александровск и участники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» из гарнизона Гаджиево.