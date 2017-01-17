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Лидеры российского бизнеса хорошо известны за рубежом

11:3417 января 2017Просмотров: 126

Многие из них фигурируют в международных рейтингах богатейших людей. В рейтинге миллиардеров Forbes в этот раз Россия представлена 77 персонами, сообщает Коммерсантъ. Деньги.

Как пишет издание, богатейшим россиянином впервые признан совладелец НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон, занявший 60 строчку.

Единственным российским бизнесменом, вошедшим в рейтинг самых влиятельных людей мира Forbes, стал глава USM Holdings Алишер Усманов, он занял 58-е место.

В индекс миллиардеров Bloomberg, оценка состояний которых колеблется вслед за рыночной стоимостью активов, попали 16 россиян. По его данным, богатейшим является Владимир Потанин, занявший 52 место. Также Владимир Потанин попал в рейтинги «самых восхваляемых» и «самых благотворительных».

Читать полностью статью в журнале  Коммерсант Деньги.

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