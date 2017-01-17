Прогноз погоды по Мурманской области на 18 января

Переменная облачность. Местами небольшой, днем на западе области умеренный снег. Ветер ночью западный 7-12 м/с, на севере области 10-15 м/с, днем юго-западный, южный 7-12 м/с, во второй половине дня на западе области 12-17 м/с, метель. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях до -15° в течение суток. Гололедица.

Прогноз погоды на 18 января по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -10..-12 -8..-10 небольшой снег без осадков, вечером снег Умба -10..-12 -8..-10 небольшой снег без осадков, вечером снег Полярные Зори -11..-13 -9..-11 небольшой снег без осадков, вечером снег Апатиты -11..-13 -10..-12 небольшой снег без осадков, вечером небольшой снег Кировск -9..-11 -8..-10 небольшой снег без осадков, вечером небольшой снег Ковдор -11..-13 -8..-10 небольшой снег без осадков, вечером снег Мончегорск -10..-12 -10..-12 небольшой снег без осадков, вечером снег Ловозеро -12..-14 -10..-12 небольшой снег без осадков Оленегорск -12..-14 -10..-12 небольшой снег без осадков, вечером снег Никель -6..-8 -4..-6 небольшой снег без осадков, вечером снег Заполярный -6..-8 -5..-7 небольшой снег без осадков, вечером снег Североморск -5..-7 -4..-6 небольшой снег без осадков, вечером снег Мурманск -4..-6 -4..-6 небольшой снег без осадков, вечером снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 18 января