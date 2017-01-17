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Прогноз погоды по Мурманской области на 18 января

13:3417 января 2017Просмотров: 292

Переменная облачность. Местами небольшой, днем на западе области умеренный снег. Ветер ночью западный 7-12 м/с, на севере области 10-15 м/с, днем юго-западный, южный 7-12 м/с, во второй половине дня на западе области 12-17 м/с, метель. Температура воздуха -4-9°,  при прояснениях до -15° в течение суток. Гололедица.

Прогноз погоды на 18 января по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-10..-12

-8..-10

небольшой снег

без осадков, вечером снег  

Умба

-10..-12

-8..-10

небольшой снег

без осадков, вечером снег

Полярные Зори

-11..-13

-9..-11

небольшой снег

без осадков, вечером снег

Апатиты

-11..-13

-10..-12

небольшой снег

без осадков, вечером небольшой снег

Кировск

-9..-11

-8..-10

небольшой снег

без осадков, вечером небольшой снег

Ковдор

-11..-13

-8..-10

небольшой снег

без осадков, вечером снег

Мончегорск

-10..-12

-10..-12

небольшой снег

без осадков, вечером снег

Ловозеро

-12..-14

-10..-12

небольшой снег

без осадков

Оленегорск

-12..-14

-10..-12

небольшой снег

без осадков, вечером снег

Никель

-6..-8

-4..-6

небольшой снег

без осадков, вечером снег

Заполярный

-6..-8

-5..-7

небольшой снег

без осадков, вечером снег

Североморск

-5..-7

-4..-6

небольшой снег

без осадков, вечером снег

Мурманск

-4..-6

-4..-6

небольшой снег

без осадков, вечером снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 18 января

 

Температура воздуха

утром -4..-6

днем -4..-6

вечером -4..-6

Осадки

небольшой снег  

без осадков    

небольшой снег

 

 

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