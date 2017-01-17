Прогноз погоды по Мурманской области на 18 января

Переменная облачность. Местами небольшой, днем на западе области умеренный снег. Ветер ночью западный 7-12 м/с, на севере области 10-15 м/с, днем юго-западный, южный 7-12 м/с, во второй половине дня на западе области 12-17 м/с, метель. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях до -15° в течение суток. Гололедица.
Прогноз погоды на 18 января по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-10..-12
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
без осадков, вечером снег
|
Умба
|
-10..-12
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
без осадков, вечером снег
|
Полярные Зори
|
-11..-13
|
-9..-11
|
небольшой снег
|
без осадков, вечером снег
|
Апатиты
|
-11..-13
|
-10..-12
|
небольшой снег
|
без осадков, вечером небольшой снег
|
Кировск
|
-9..-11
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
без осадков, вечером небольшой снег
|
Ковдор
|
-11..-13
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
без осадков, вечером снег
|
Мончегорск
|
-10..-12
|
-10..-12
|
небольшой снег
|
без осадков, вечером снег
|
Ловозеро
|
-12..-14
|
-10..-12
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-12..-14
|
-10..-12
|
небольшой снег
|
без осадков, вечером снег
|
Никель
|
-6..-8
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
без осадков, вечером снег
|
Заполярный
|
-6..-8
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
без осадков, вечером снег
|
Североморск
|
-5..-7
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
без осадков, вечером снег
|
Мурманск
|
-4..-6
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
без осадков, вечером снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 18 января
|
Температура воздуха
|
утром -4..-6
|
днем -4..-6
|
вечером -4..-6
|
Осадки
|
небольшой снег
|
без осадков
|
небольшой снег