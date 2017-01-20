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ДПС разыскивает водителя, сбившего вчера ребенка на Баумана

16:1920 января 2017Просмотров: 632

19 января 2017 в 19 часов 00 минут в городе Мурманске в районе дома №41 по ул. Баумана неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходу, после чего водитель с места происшествия скрылся.

В результате ДТП мальчик 2008 года рождения получил телесные повреждения различной степени тяжести.

ОБ ДПС ГИБДД убедительно просит очевидцев обратиться
по тел. 40-79-70, либо в дежурную часть по тел.: 40-79-79 или 127.

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