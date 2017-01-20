Хорошие дома или нет? Разбор полётов в Олимпийской деревне

Нешуточные страсти сегодня кипели у новеньких социальных домов на проспекте Героев-Североморцев в Мурманске. Там местные жители встречались с чиновниками и представителями общественности. Приехала даже полиция. Люди высказывали накопившиеся претензии к полученным квартирам. Побывали там и корреспонденты ТВ-21 Сергей Неверович и Виталий Попков.

Социальные новостройки вдоль проспекта Героев-Североморцев в Мурманске. Квартиры в них бесплатно по программе переселения получили жители аварийных деревяшек. Поначалу люди были счастливы такому переезду, но со временем выявились и недостатки.

Одни люди жалуются, что в ванных плохо греют батареи, появляется плесень на стенах. Другие недовольны появившейся трещиной. Общий же список претензий к строителям.

Валентин Курдюков: «Вон какие трещины. И здесь трещины все. Ну это все знают, змеевик холодный. Чуть-чуть. - Чуть-чуть теплый? - Это чуть-чуть, это когда еще сливаем воду горячую».

Анастасия Ларькина: «У меня соседка на 3 этаже. Она смывает, сходила в туалет и смывает, а у меня мотает счетчик на 2 этаже. Что она смыла. - Это почему так? - Это так система установлена».

Александра Шиловская: «На потолках эти трещинки, микротрещенки. Но я думаю, что дом новый, усадка, я понимаю всё».

Все жалобы жители отправляют в свою управляющую компанию. Что-то решается сразу, что-то нет.

В главной же проблеме дома, в недостатках системы горячего водоснабжения, отравляющая компания сама не разберется. В компании-заказчике строительства - «Мурманнедвижимости» говорят, что это ошибка проектирования.

Алексей Муркин, заместитель генерального директора компании «Агентство Мурманнедвижимость»: «Чтобы разобраться в этом вопросе надо отэкспертизировать проектные решения, что они из себя представляют раз жизнь дома показала нестабильную работу ГВС. Это лично мое мнение. Но застройщик делает все по проекту, предъявляет дома к сдаче в установленном порядке. Если что-то не работает, тогда надо экспертизу провести».

Андрей Левин, эксперт рабочей группы ОНФ: «Проблема с полотенцесушителями и горячей водой на всех домах этих проектов. На всех домах. Просто где-то жители заняли активную позицию для достижения цели устранения этих замечаний, а некоторые есть возможность поставить подогрев пола или дополнительный нагреватель воды».

Все говорят, что исправить ситуацию можно. Нужно только выработать техническое решение. А это дополнительные расходы.

Андрей Изотов, заместитель главы администрации Мурманска: «Неоднократная комиссия фонда ЖКХ, которая приезжала на эти дома, на другие наши дома, они всегда говорили, что дома хорошие, качественные. На уровне РФ. И я такого же мнения придерживаюсь. Поэтому то что сегодня увидели на этих домах, да, есть над чем поработать. Выявим причины, примем меры и устраним. И это тоже безусловно».

Люди переживают, что с момента сдачи домов уже прошел год, а проблемы остаются. Тем не менее, переезду большинство рады, но есть и другие мнения.

Александра Шиловская: «Вообще здесь лучше чем было в деревяшке? - Ну естественно! Горячая вода и ванна. Естественно лучше. И тепло, я все время хожу раздетая, а там все время утеплялась».

Валеньтин Курдюков: «В целом переездом сюда довольны или нет? - Ха. 40 лет почти в деревяшке прожили без всяких удобств, туалет на улице. Рады хоть и этому».

Анастасия Ларькина: «Я сразу сказала, что мне этот дом не нравится. Он мне сказал, скажите спасибо, что вам это дали. Я ему ответила в глаза, постройте обратно мою деревяшку. Восстановите крушу и поставьте внизу стаканы. Я буду жить дальше в деревяшке, мне вот такие шалаши не нужны».

Лукавит девушка или нет, мы судить не будем. Очевидно одно, что вокруг этих новостроек еще полно деревянных домов с удобствами на улице. И если намерения вернуться в такой дом серьезны, наверняка, от желающих поменяться квартирами отбоя не будет.