Мурманский ДОСААФ бесплатно учит допризывников водить грузовики

Мурманское отделение ДОСААФ России готовит водителей для вооруженных сил страны. На городском автодроме допризывники учатся водить грузовики, автобусы и тяжелые машины с прицепом.

Готовить ребят к армии, давать им навыки, которые понадобятся при несении службы - это одна из главных уставных задач ДОСААФ. Сама аббревиатура расшифровывается как «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту». Желающих пройти подготовку здесь всегда много. Ежегодно мурманский ДОСААФ выпускает около сотни ребят.

Александр Яблоков, начальник автошколы мурманского ДОСААФ: «17-18 лет - они приходят в военкомат. Военкомат их формирует, отправляет к нам на обучение. А потом, если они сдали на категорию «С», они могут учиться и на другие категории, которые мы так же предоставляем. То есть очень выгодная вещь. В большей степени они идут охотно. Потому что они бесплатно получают категорию «С», она пригодится им в жизни».



На полигоне допризывники тренируются каждый день. За действиями учеников пристально следят 4 видеокамеры и инструкторы.



Вадиму Фирсенкову скоро идти в армию. У него уже есть права на легковой автомобиль, но перед службой решил научиться водить КамАЗ. Позади месяц обучения.



Пока не всё удаётся делать идеально. Но впереди еще месяц практики. В марте выпускной экзамен. И весной уже на службу. Сам Вадим говорит, что, конечно, легковые машины ему нравятся больше. Но уметь водить грузовик навык полезный.



Вадим Фирсенков: «Ну, в армию то естественно надо. Но, думаю, в армии то поможет, может буду на КамАЗе служить. Водитель ездит, ухаживает за КамАЗом, за который он ответственный, перевозит, ездит из части в часть, как мне рассказывали. А рядовой - снег просто копает».



Помимо практики допризывников учат и теории: преподаватели рассказывают об устройстве машин, дают практические советы по эксплуатации и ремонту. Выпускники должны иметь представление не только о вождении, но и автослесарные навыки.

В будущем в ДОСААФе можно будет научиться прыжкам с парашютом. Но в руководстве школы говорят, что это пока только планы.