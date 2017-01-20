Норвежская актриса выехала из Мурманска в образе Анны Карениной. Её муж снял об этом фильм

Зрители уже познакомились с фильмами «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Рай» Андрея Кончаловского. И открыли для себя новое кинопрочтение романа Льва Толстого «Анна Каренина» На премьере «Каренина и я» побывал Юрий Ерофеев. А перед этим заглянул в ... библиотеку.

Одно из самых популярных мест норвежского Тромсе городская библиотека. Здесь охотно бывают местные жители, сюда с любопытством заглядывают многочисленные туристы. А что нужно усталому путнику: бесплатный интернет, комфорт граничащий с домашний уютом и море доступной информации в виде альманахов, журналов и книг на разных языках мира, в том числе и на русском.

У многих иностранцев Россия ассоциируется с музыкой, изобразительным искусством, литературой. Книги Чехова, Гоголя, Тургенева, Толстого давно стали визитной карточкой России, но России прошлого. А как можно понять нашу загадочную страну начала 21 века? На смелый эксперимент решилась съёмочная группа фильма «Каренина и я».

В зале самого старого кинотеатра Тромсе на мировую премьеру картины режиссёра Томасса Мотоллы собрались норвежцы, итальянцы, русские - весь состав международной команды. Ведь лента снималась в Норвегии, Италии и конечно же, на родине Анны Карениной в России. В роли героини Льва Толстого норвежская звезда театра и кино.

Гёрильд Маусэт, актриса, продюсер фильма: «Работая над образом Анны, я поехала в дальнюю поездку во Владивосток. В первую очередь, для того, чтобы узнать: кто такая Каренина, её судьбу. Ещё с целью открыть для себя русскую культуру, почувствовать русскую душу. Для этого изучала русский язык, вашу религию. Ещё одна идея создания фильма - показать зрителям современную Россию. Как раньше, так и сегодня у людей в Европе и в мире разные мнения о вашей стране».

К Роману Льва Николаевича Толстого мировой кинематограф обращался более 30 раз. Грета Гарбо, Вивьен Ли, Татьяна Самойлова, Софи Марсо - лишь некоторые актрисы, воплотившие образ Карениной. Режиссёр Сергей Соловьёв, который в этой роли снимал свою супругу Татьяну Друбич, на встрече с норвежцами отметил - последние не повторяют кинематографистов мира и Голливуда, они выбрали свой путь.

Томассо Моттола, режиссёр: «Мне всегда трудно снимать человека, особенно, если главная героиня твоя жена, но я стараюсь следить за определенными условиями. Надо быть публичным человеком, но не впадать в частность. Ведь частная жизнь не касается аудитории. А зрители должны быть вовлечены в творческий процесс. Соблюдая эти золотые правила, у нас это получилось. Но, сама Анна Каренина как литературный персонаж - антагонист. Поэтому на съёмках у меня было две женщины: Анна и Гёрильд».

Гёрильд Маусэт, актриса, продюсер фильма: «Я поняла, что судьба Карениной является универсальной, именно, это отражает название фильма «Каренина и я». Это значит, что могло быть Каренина и Вы, Каренина и ты. Это касается любой женщины. Самое главное при этом быть человеком».

Съёмочная группа работая над фильмом проехала через всю Россию с Запада на Восток. В финале своего путешествия Гёрильд сыграла роль Анны Карениной на сцене театра драмы во Владивостоке. Она пыталась играть на русском, который учила всё путешествие, но в итоге перешла на привычный норвежский. И всё же несколько слов она запомнила на всю жизнь.

Гёрильд Маусэт, актриса, продюсер фильма: «По-русски, всё я знаю, я знаю, потому что люблю».

После мировой премьеры фильма «Каренина и я» в Тромсе авторы ждут показов в России, им интересно узнать реакцию русских зрителей. В числе городов, в которые они планирует приехать, значится и Мурманск.