Над Мурманском и ветер, и метель, но хоть сейчас лети из Киркенеса!

Со вчерашнего вечера аэропорт Мурманск закрыт по погодным условиям.
В Мурмашах сегодня целый день метель, техника на взлетной полосе работает, но взлету и посадке самолетов мешает сильный ветер. Его порывы порой достигают 20-23 метров в секунду.
За вечер пятницы и субботу в аэропорту были задержаны вылеты и прилеты 14 рейсов.
По сообщению МЧС воздушное сообщение с Мурманском может возобновится не ранее 9 утра воскресенья.
Такая же неблагоприятная погода сегодня на севере Норвегии, однако из аэропорта Киркенеса все рейсы выполнются согласно расписания.