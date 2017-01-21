Над Мурманском и ветер, и метель, но хоть сейчас лети из Киркенеса!

Со вчерашнего вечера аэропорт Мурманск закрыт по погодным условиям.

В Мурмашах сегодня целый день метель, техника на взлетной полосе работает, но взлету и посадке самолетов мешает сильный ветер. Его порывы порой достигают 20-23 метров в секунду.

За вечер пятницы и субботу в аэропорту были задержаны вылеты и прилеты 14 рейсов.

По сообщению МЧС воздушное сообщение с Мурманском может возобновится не ранее 9 утра воскресенья.

Такая же неблагоприятная погода сегодня на севере Норвегии, однако из аэропорта Киркенеса все рейсы выполнются согласно расписания.