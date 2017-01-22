16+
!-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Аэропорт Мурманск начинает работу несмотря на снегопад. Давка в зале ожидания (ФОТО)

15:2222 января 2017Просмотров: 588

Почти двое суток аэропорт не принимал самолеты. В залах ожидания собрались несколько сотен пассажиров с билетами на субботние и воскресные рейсы. Одни стоят в гигантских очередях, другие ожидают новостей о вылете своего рейса. 

Как сообщает корреспондент ТВ-21 Татьяна Юлусова из аэропорта, только что прилетел борт из Санкт-Петербурга, идет регистрация сразу на три самолета, которые вылетят в Москву, Санкт-Петербург и Архангельск.


В аэропорту объясняют причины отмены рейсов: метель и сильный ветер. Очистка взлетно-посадочной полосы идет регулярно, а вот ветер не позволяет вовремя обработать самолеты.


Сегодня в аэропорту побывал министр транспорта Мурманской области Дмитрий Соснин. Он лично проконтролировал, как ведется работа с пассажирами, которые не могут улететь из Мурманска и вынуждены часами сидеть в зале ожидания.

Фото Татьяны Юлусовой (ТВ-21) 

Читайте также
Лариса Батракова: Трудности закалили меняСледователи продолжают работу на месте схода лавины в ХибинахАвария на Мурманской ТЭЦ устраняется, но десятки домов еще без теплаСРОЧНО: Два человека погибли под лавиной в Кировске. Одного туриста удалось спасти.
Авария с отоплением в Мурманске на личном контроле прокурора областиТри человека под лавиной. В Кировске идут поиски туристов, катавшихся на снегоходах.СРОЧНО : В Кировске сошла лавина. Спасатели ведут поиски трех человек.Дорога в Териберку заметена снегом. В Заполярный и Никель - только в объезд!Спасатели не могут доставить аварийный траулер в Мурманск из-за штормаАвтомобильная дорога Мишуково-Снежногорск -Гаджиево открыта для проезда
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  