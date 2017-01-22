Аэропорт Мурманск начинает работу несмотря на снегопад. Давка в зале ожидания (ФОТО)

Почти двое суток аэропорт не принимал самолеты. В залах ожидания собрались несколько сотен пассажиров с билетами на субботние и воскресные рейсы. Одни стоят в гигантских очередях, другие ожидают новостей о вылете своего рейса.

Как сообщает корреспондент ТВ-21 Татьяна Юлусова из аэропорта, только что прилетел борт из Санкт-Петербурга, идет регистрация сразу на три самолета, которые вылетят в Москву, Санкт-Петербург и Архангельск.



В аэропорту объясняют причины отмены рейсов: метель и сильный ветер. Очистка взлетно-посадочной полосы идет регулярно, а вот ветер не позволяет вовремя обработать самолеты.



Сегодня в аэропорту побывал министр транспорта Мурманской области Дмитрий Соснин. Он лично проконтролировал, как ведется работа с пассажирами, которые не могут улететь из Мурманска и вынуждены часами сидеть в зале ожидания.

Фото Татьяны Юлусовой (ТВ-21)