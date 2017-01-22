Теплоснабжение в центре Мурманска восстанавливается

Ночью 22 января на ул. Дзержинского, в районе д. №2 был обнаружен дефект теплотрассы, в результате чего были снижены параметры теплоносителя для абонентов, подключенных к Центральной ТЭЦ.

До завершения работ по восстановлению теплотрассы от тепло- и горячего водоснабжения будут отключены объекты по следующим адресам:

Траловая, 51, 47а, 49а

Шмидта, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37

Театральный, 3, 6, 8

Дзержинского, 2, 3, 4,5, 7, 9

Егорова, 4

Ленина, 60, 62

8 часов 45 минут были начаты восстановительные работы. Сотрудниками ГИБДД был оперативно был освобожден участок автодороги от легкового автотранспорта.

В администрации Мурманска работает оперативный штаб по устранению последствий отключения на сетях Мурманской ТЭЦ.

На заседании срочного оперативного штаба в администрации города Мурманска представители Мурманской ТЭЦ отчитались о проводимых работах по устранению последствий аварии и информировали о том, что планируют выйти на рабочие параметры теплоносителя к 15:00, за исключением домов, попадающих в зону устранения аварийной ситуации.