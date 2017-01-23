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25-летний мурманчанин организовал подпольный игровой клуб на квартире

15:0123 января 2017Просмотров: 437

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Мурманску стало известно, что в одной из квартир по улице Полярные Зори  работает подпольный игровой клуб.

Попасть в помещение могли только постоянные клиенты, хорошо знакомые администратору.

Полицейские провели проверку информации. В квартире был проведен обыск в помещении клуба, в котором нашли компьютерную технику.

В отношении организатора клуба – жителя Мурманска 1991 года рождения – было возбуждено уголовное дело - «Незаконные организация и проведение азартных игр».

В ходе следствия установлено, что на протяжении 2016 года в помещении проводились азартные игры. На суде 21-летний мурманчанин полностью признал свою вину, раскаялся в совершении преступления.

Октябрьским районным судом г. Мурманска обвиняемый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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