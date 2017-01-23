Пожилых мурманчан напугала змея

Когда женщина вышла в подъезд одного из домов на улице Буркова, то увидела, что из электрощитка на неё смотрит … змея!



Один из жильцов поймал непрошенную гостью и положил в коробку. На место приехали спасатели и забрали змею с собой. По всей вероятности, это маленький питон.



Спасатели аварийно-спасательного отряда Мурманска уже обратились в ветеринарную клинику. Ветеринары готовы забрать найдёныша.

Хозяева уже нашлись. Оказывается, хозяйка со вчерашнего дня искала сбежавшего питомца. Это, кстати, никакой не питон, а амурский полоз. В ближайшее время ползучего беглеца вернут домой.