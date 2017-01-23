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Прогноз погоды по Мурманской области на «24» января

14:3623 января 2017Просмотров: 383

Переменная облачность. Местами небольшой, ночью на севере области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-25°, ночью и утром в центральных районах местами до -30°. Гололедица.

Прогноз погоды на 24 января по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-14..-16

-14..-16

без осадков

без осадков

Умба

-15..-17

-15..-17

без осадков

без осадков

Полярные Зори

-14..-16

-14..-16

без осадков

без осадков

Апатиты

-15..-17

-15..-17

без осадков

без осадков

Кировск

-12..-14

-12..-14

без осадков

без осадков

Ковдор

-14..-16

-14..-16

без осадков

без осадков

Мончегорск

-13..-15

-13..-15

небольшой снег

без осадков

Ловозеро

-12..-14

-12..-14

без осадков

без осадков

Оленегорск

-13..-15

-13..-15

небольшой снег

небольшой снег

Никель

-12..-14

-12..-14

небольшой снег

небольшой снег

Заполярный

-10..-12

-10..-12

снег

небольшой снег

Североморск

-10..-12

-10..-12

снег

небольшой снег

Мурманск

-11..-13

-11..-13

снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24» января

Температура воздуха

утром -11..-13

днем -12..-14

вечером -13..-15

Осадки

небольшой снег 

без осадков

без осадков
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