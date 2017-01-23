Прогноз погоды по Мурманской области на «24» января

Переменная облачность. Местами небольшой, ночью на севере области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-25°, ночью и утром в центральных районах местами до -30°. Гололедица.





Прогноз погоды на 24 января по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -14..-16 -14..-16 без осадков без осадков Умба -15..-17 -15..-17 без осадков без осадков Полярные Зори -14..-16 -14..-16 без осадков без осадков Апатиты -15..-17 -15..-17 без осадков без осадков Кировск -12..-14 -12..-14 без осадков без осадков Ковдор -14..-16 -14..-16 без осадков без осадков Мончегорск -13..-15 -13..-15 небольшой снег без осадков Ловозеро -12..-14 -12..-14 без осадков без осадков Оленегорск -13..-15 -13..-15 небольшой снег небольшой снег Никель -12..-14 -12..-14 небольшой снег небольшой снег Заполярный -10..-12 -10..-12 снег небольшой снег Североморск -10..-12 -10..-12 снег небольшой снег Мурманск -11..-13 -11..-13 снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24» января