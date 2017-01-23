Прогноз погоды по Мурманской области на «24» января

Переменная облачность. Местами небольшой, ночью на севере области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с.
Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-25°, ночью и утром в центральных районах местами до -30°. Гололедица.
Прогноз погоды на 24 января по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-14..-16
|
-14..-16
|
без осадков
|
без осадков
|
Умба
|
-15..-17
|
-15..-17
|
без осадков
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-14..-16
|
-14..-16
|
без осадков
|
без осадков
|
Апатиты
|
-15..-17
|
-15..-17
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
-12..-14
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Ковдор
|
-14..-16
|
-14..-16
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-13..-15
|
-13..-15
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-12..-14
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-13..-15
|
-13..-15
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-12..-14
|
-12..-14
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-10..-12
|
-10..-12
|
снег
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-10..-12
|
-10..-12
|
снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-11..-13
|
-11..-13
|
снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24» января
|
Температура воздуха
|
утром -11..-13
|
днем -12..-14
|
вечером -13..-15
|
Осадки
|
небольшой снег
|
без осадков
|
без осадков