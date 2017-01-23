Сергею Иванову понравилась дорога на Никель

Мурманский аэропорт был закрыт, а вот из Киркенеса можно было добраться на самолете. Но прежде надо было доехать до самого Киркенеса. А Печенгская дорога в эти два дня тоже периодически закрывалась.



И по сегодняшний день закрыта дорога на Туманный и Териберку. Это не значит, что трассы плохо обслуживается.

«Для Севера, для такого времени года дорога в очень хорошем состоянии». - Так оценил работу дорожных служб во время своей рабочей поездки в Никель специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Сергей Иванов, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта: «Для Севера, для такого времени года дорога на Никель и Киркенес в очень хорошем состоянии. И пока мы ехали, мы видели как её чистят периодически. Это далеко не везде в России можно увидеть».