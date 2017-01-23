В аэропорту «Мурманск» обледенела взлётная полоса

Двое суток в ожидании рейса. В эти выходные сотни людей не могли прилететь в Заполярье и вылететь из него. Все рейсы откладывались до улучшения погодных условий. Почему в очередной раз происходит одно и то же. Кто действительно виноват - погода или аэропортовские службы? Татьяна Юлусова и Борис Савельев пообщались с пассажирами, руководством аэропорта и региональным министром транспорта.

Сильный ветер и снегопад всю субботу и воскресенье затихали лишь на несколько минут. Большинству северян повезло, и они переждали снегопад дома, а некоторые стали пленниками мурманского аэропорта. Авиавокзал не принимал и не отпускал рейсы.

Аэропорт закрыли ещё накануне ураганов. Все рейсы отменили вечером в пятницу. Зелёный свет дали лишь в воскресенье, в 12 часов. От шлагбаума длинный хвост машин - кто встречает, а кто вот-вот наконец-то улетит. Первый борт прибыл в 13:20 из Санкт-Петербурга, некоторые ждали больше суток возвращения домой.

Ольга Бородулина: «Тридцать лет я тут прожила и сколько летаю самолётами - такого у нас никогда не было. И первый раз я попала в такую ситуацию безвыходную. То ли поездом ехать, то ли как».

Сергей Фесенко: «Вообще разместили сразу в гостинице, питание предоставили. Проблем особых не было с этим».

Анна Нечитайло: «Мне повезло. У меня был самолёт на 09:20, а потом выяснилось, что он должен был улететь вчера ещё в 18:00 часов. Три часа задержки - это мне повезло».

От трёх часов до двух суток - время ожидания и тех, кто хотел улететь из Мурманска. Заходим в здание аэропорта. В душном помещении сотни людей. Люди ждут. Бранят расписание и продолжают ждать.

Олег Иванов: «Сложно сказать, как отработали, тяжёлая ситуация. Для всех тяжело, и для аэропорта, и для пассажиров».

Галина Марова, представитель авиакомпании «Нордавиа»: «Вообще не стандартная ситуация. Я не помню в последний раз, когда такое было. Вы, если в Мурманске живёте, то помните - какие метели были. Они гораздо сильнее и то аэропорт работал и всё было хорошо. Слов нет, со стороны представителя - это одни проклятья».

Ирина Погорелая: «В принципе, они могли сообщить людям, что аэропорт закрыт. Я думаю, что в какой-то мере они виноваты».

Многие, конечно, были раздосадованы. Путёвки на отдых и важные встречи - все планы у людей насмарку. А кто-то радовался отмене рейса. Говорят, северное сияние развлекало пленников аэропорта.

Марина Разина: «А тут оно так разыгралось! Такое роскошное было! Этот плюс перешиб все наши минусы».

Владимир Страхов: «Вообще ничего плохого и не произошло. Ну, задержались немного, ну, не вовремя эта ситуация. Это же не война, не бедствие, всё переживём. Самое главное - есть надежда, что все будут дома».

Объявить посадку на рейсы два дня мешала непогода. С пятницы до воскресенья порывы ветра в Мурмашах были до 20 метров в секунду. В таких условиях сотрудники аэропорта не могли применить химический реагент. Ни на полосу, ни на самолёты.

Вадим Ананин, заместитель генерального директора аэропорта «Мурманск» по производству: «Мы исключительно не могли применить реагент из-за сильного ветра. Его сдувало с полосы. Полосу чистили, не прекращая, день и ночь. Вся техника исправна, смены были усилены».

Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «На мой взгляд, сейчас есть достаточно современной техники, которая позволяет не закрываться на такой длительный период. Есть реагенты и в твёрдом, и жидком виде. Будем собираться с аэропортом, будут пояснять почему такая ситуация вновь произошла и что нужно предпринять, чтобы такое вновь не произошло».

Людей обеспечили питанием и номерами в гостиницах. На вынужденную ночёвку, Мурмаши и Мурманск, уехали около 250 человек. Всё это обеспечила компания авиаперевозчик. Всего было отменено 12 рейсов и полторы тысячи человек были вынуждены изменить свои планы.

Итак, как же оценила ситуацию в аэропорту губернатор Марина Ковтун? Довольно жестко. Глава региона потребовала навести порядок. Такое повторяться не должно.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Мы живем с вами не в Сочи, за полярным кругом, и снегопады будут повторяться, что же такая нервотрепка продолжаться будет в аэропорту постоянно? Мало того рейс отменяется, люди не могут доехать до аэропорта, встречающие не могут встретить своих близких, перебои с получением багажа, слушайте, просто в худших традициях, я не помню такого, чтобы аэропорт работал с такими сбоями. Это предмет для очень тщательного разбирательства».