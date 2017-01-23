В Хибинах под лавиной погибли двое туристов из Архангельска. Трагедия произошла недалеко от Кировска в ущелье Скальное. По словам очевидцев, причиной стало пренебрежительное отношение к технике безопасности. Люди сами спровоцировали сход снега. В деталях этого происшествия сейчас разбираются следователи.



Трагедия случилась в минувшее воскресенье, около полудня. Две группы туристов проезжали на снегоходах рядом с горой Вудъяврчорр. Одну из них сопровождал инструктор, вторая группа ехала сама по себе.



По словам очевидцев, первая группа в лавиноопасный кулуар не поехала, а вот вторая - решила испытать судьбу. По следам на снегу позже стало понятно, что один из снегоходов поднялся наверх и, проехав поперек склона, подрезал снежную шапку. Всех, кто находился ниже, а это 11 человек, снесло лавиной.



Михаил Елисеев, журналист (Кировск): «Всего под лавиной оказалось четверо. Но один из них выбрался самостоятельно сразу же, буквально после нескольких минут после произошедшего. Еще трое оставались под снегом. Одного извлекли живым. Как сообщают собеседники, он проявил благоразумие, навыки, которые позволили ему выжить в такой ситуации».



Оказавшись под снегом, мужчина утрамбовал перед собой снег, обеспечив небольшой запас кислорода, и громко кричал. Благодаря этому спасателям удалось найти пострадавшего. Под завалом он пролежал почти полтора часа. Мужчина получил ушибы и сильно переохладился. Сейчас его здоровью ничто не угрожает. Двое других туристов погибли. Их тела нашли позже в ходе спасательной операции.



Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области: «В настоящее время личности погибших установлены. Это мужчины 1983 и 1985 годов рождения. Следствие назначит комплекс необходимых экспертиз. Проводятся все следственные действия, направленные на установление причин произошедшего».



Следователи возбудили уголовное дело по статье 109, часть 3: причинение смерти по неосторожности. Спасатели обнаружили, что на телах погибших не были застёгнуты шлемы, маячки были выключены и никто из них не воспользовался средствами защиты на случай лавины.

Юрий Надеждин, начальник мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра: «Если человек с головой не дружит, то, конечно, никакие правила ему уже не помогут. Ты хоть кол на голове ему теши. Говори ему, что туда нельзя, а он полезет. А лавинная опасность она на сегодняшний день по сводкам 4 балла из 5 по европейской шкале. Опасно, снега много, но если идти в горы и соблюдать правила безопасности и не лезть на лавинно опасные склоны, то, конечно, это будет поход безопасный».



15 поисковиков участвовали в спасательной операции. Они говорят, что найти кого-то в такой ситуации было большой удачей. Каждую зиму спасатели предупреждают туристов об опасности схода лавин. Но ежегодно в России около 20 человек погибает под снежными завалами.