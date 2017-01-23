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В Кировске начинается «Снеголёд»

14:0323 января 2017Просмотров: 279

С  23 по 29 января Кировске, в «Снежной деревне», проходит традиционный фестиваль снежно-ледового творчества «Снеголёд». Его тема в этом году - «Россия глазами иностранца».

Сегодня снежных дел мастера только приезжают, а некоторые уже начинают работу. Всего подано 35 заявок от художников со всей страны, а также из Финляндии, Норвегии, Латвии и Германии. Полотно для скульпторов – это огромные кубы искусственного снега со стороной 3,5 метра. Тема для творчества достаточно широкая – «Россия глазами иностранца». Создадут галерею белоснежных скульптур в течение недели. Понаблюдать за их работой может любой желающий.

Конкурс «Бешеная пила», во время которого художники за 1,5 часа создают скульптуры изо льда, планируется провести 28 января. Но не на центральной площади Кировска, как было ранее, а на территории самой «Снежной деревни». Ярким аккордом этого дня станет зрелищное фаер-шоу.

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