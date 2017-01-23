Змея сбежала от хозяйки и перепугала жильцов подъезда

Мурманские спасатели сегодня отправились на необычный вызов. Жильцы рассказали, что обнаружили то ли маленького питона, то ли удава. Все подробности в сюжете Натальи Алексеенко и Бориса Савельева.

Найденную змею спасатели на время поселили в картонную коробку. Ведет она себя спокойно. Вероятно, замерзла и проголодалась. Сегодня, ползая в подъезде дома на улице Буркова, она не на шутку перепугала жильцов.

Игорь Осипов, начальник аварийно-спасательного отряда Мурманска: «Женщина выходила в подъезд из квартиры и обнаружила, что из электрощитовой на нее смотрит змея. Любого испугает, тем более, у нас в городе увидеть змею, которая выползает из электрощитовой… Страшнее этого, наверное, был только тот случай, когда змея вылезла из унитаза».

Этот экзотический питомец тоже сегодня вполне мог приползти к кому-нибудь в гости. Но еще до приезда спасателей змею поймал один из жильцов, чтобы не отправилась дальше путешествовать по подъезду, шокируя людей.

Игорь Осипов, начальник аварийно-спасательного отряда Мурманска: «Они очень довольны остались тем, что мы приехали, потому что до этого момента они вообще не знали, кому звонить и кому ее передать».

Спасатели созвонились с ветеринарами. В ветклинике сказали, что готовы забрать живую находку. По крайней мере, осмотреть и решить, что делать дальше.

Как стало известно уже после съемки этого сюжета, хозяйка змеи вскоре нашлась. Женщина со вчерашнего дня искала в своей квартире пропавшего любимца, который уполз в подъезд. Беглец - породистый. Это амурский полоз. Теперь он вернется домой.