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Докер из Мурманска мысленно съездил в Хабаровск. А деньги за проезд получил наяву

18:2725 января 2017Просмотров: 194

 Докер одного из мурманских портов решил улучшить свое материальное положение, опираясь на законные основания по оплате дороги в отпуск туда и обратно.  Ст.325 Трудового  кодекса РФ  обязывает работодателя один раз в два года оплачивать проезд своего работника  к месту отдыха и назад.  Нехитрая схема возникла в его голове. А что,  если предоставить  в свою бухгалтерию документы о проезде на личном транспорте, к примеру, в Хабаровск?   Расстояние между Мурманском и Хабаровском по трассе составляет 9705 км.  10 литров бензина на сто км пробега примерно берет машина на трассе. 970 литров  по цене 34 рубля за литр. Итого: 32980 руб. туда и обратно в два раза больше 65960 руб.  Это, конечно, примерные цифры.

41-летний гражданин через сеть Интернет оформил подложные документы о том, что он, якобы, в период отпусков на личной автомашине осуществлял проезды до г. Хабаровск и обратно. Для получения компенсации он представил кассовые чеки автозаправочных станций пути следования, отпускные удостоверения с поддельными печатями и авансовые отчеты. 

Все это установили транспортные полицейские. Действовал находчивый докер  таким образом в течение 2-х лет. В результате противоправных действий данный гражданин получил компенсацию в размере свыше 200 тыс. рублей, тем самым причинил ущерб организации транспортной инфраструктуры.

       В настоящее время сотрудниками Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении данного гражданина возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». В соответствии с законодательством России данное противоправное деяние наказывается ограничением свободы на срок до 2-х лет либо принудительными работами на тот же срок.

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