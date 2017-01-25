Докер из Мурманска мысленно съездил в Хабаровск. А деньги за проезд получил наяву

Докер одного из мурманских портов решил улучшить свое материальное положение, опираясь на законные основания по оплате дороги в отпуск туда и обратно. Ст.325 Трудового кодекса РФ обязывает работодателя один раз в два года оплачивать проезд своего работника к месту отдыха и назад. Нехитрая схема возникла в его голове. А что, если предоставить в свою бухгалтерию документы о проезде на личном транспорте, к примеру, в Хабаровск? Расстояние между Мурманском и Хабаровском по трассе составляет 9705 км. 10 литров бензина на сто км пробега примерно берет машина на трассе. 970 литров по цене 34 рубля за литр. Итого: 32980 руб. туда и обратно в два раза больше 65960 руб. Это, конечно, примерные цифры.

41-летний гражданин через сеть Интернет оформил подложные документы о том, что он, якобы, в период отпусков на личной автомашине осуществлял проезды до г. Хабаровск и обратно. Для получения компенсации он представил кассовые чеки автозаправочных станций пути следования, отпускные удостоверения с поддельными печатями и авансовые отчеты.

Все это установили транспортные полицейские. Действовал находчивый докер таким образом в течение 2-х лет. В результате противоправных действий данный гражданин получил компенсацию в размере свыше 200 тыс. рублей, тем самым причинил ущерб организации транспортной инфраструктуры.

В настоящее время сотрудниками Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении данного гражданина возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». В соответствии с законодательством России данное противоправное деяние наказывается ограничением свободы на срок до 2-х лет либо принудительными работами на тот же срок.