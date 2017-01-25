16+
!-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Дорога закрыта: у Мончегорска нулевая видимость [ВИДЕО]

14:4725 января 2017Просмотров: 1029

Нулевая видимость на трассе под Мончегорском.  В социальных сетях появилось ВИДЕО  с федеральной автодороги  Р-21 Кола.  Оно сопровождается комментарием:

«Под Мончегорском в сторону юга нулевая видимость. Нет движения в обе стороны. Все машины стоят».    

На этом участке дорога закрыта.

 

На данный момент закрыты следующие участки дорог:

- участок Федеральной автодороги Р-21 "Кола" (км 1245 - км 1270) - мончегорский перевал
- федеральной автодороги Р-21 "Кола" км 1410 - км 1510 (отворотка на Полярный- Спутник).
- федеральной автодороги Р-21 "Кола" на 1547 км до 1572 км Таможня (От Заполярного)
- автодорога Кола - Серебрянские ГЭС от 4 км (дачный посёлок) до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.
- по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви с 0-40 км.
- ограничено движение для большегрузного транспорта на автодороге Мишуково-Снежногорск (км 0 - км 35) Гаджиево (Км 0 - Км 7)

Реклама
Читайте также
Докер из Мурманска мысленно съездил в Хабаровск. А деньги за проезд получил наявуНа Огнях Мурманска горит домСеверный флот выберет лучшие журналистские работыВ Мурманской области пропала девочка
Закрывать мурманский аэропорт из-за снегопадов будут и впредьГде будут убирать? УДХ просит автовладельцев не парковаться у дорогМурманск готовится отметить праздник солнцаНачинаются соревнования по волейболу среди студентов колледжей Мурманской областиВ Североморске состоялись областные Рубцовские чтенияДорога на Киркенес перекрыта
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  