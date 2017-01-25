Дорога закрыта: у Мончегорска нулевая видимость [ВИДЕО]

Нулевая видимость на трассе под Мончегорском. В социальных сетях появилось ВИДЕО с федеральной автодороги Р-21 Кола. Оно сопровождается комментарием:

«Под Мончегорском в сторону юга нулевая видимость. Нет движения в обе стороны. Все машины стоят».

На этом участке дорога закрыта.

На данный момент закрыты следующие участки дорог:

- участок Федеральной автодороги Р-21 "Кола" (км 1245 - км 1270) - мончегорский перевал

- федеральной автодороги Р-21 "Кола" км 1410 - км 1510 (отворотка на Полярный- Спутник).

- федеральной автодороги Р-21 "Кола" на 1547 км до 1572 км Таможня (От Заполярного)

- автодорога Кола - Серебрянские ГЭС от 4 км (дачный посёлок) до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.

- по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви с 0-40 км.

- ограничено движение для большегрузного транспорта на автодороге Мишуково-Снежногорск (км 0 - км 35) Гаджиево (Км 0 - Км 7)