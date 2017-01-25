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Совет директоров «Норникеля» одобрил сделку по продаже до 39,32% в Быстринском проекте

11:1825 января 2017Просмотров: 144

Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» одобрил сделку по продаже до 39,32% в Быстринском проекте («проект») в пользу CIS Natural Resources Fund («консорциум»), инвестиционного фонда, специализирующегося на российских активах в области природных ресурсов, учрежденного группой «Интеррос» и группой ЕСН, на приведенных ниже условиях («сделка»).

Оценка всего проекта определена на уровне 730 млн долларов США, что соответствует оценке в сделке по приобретению 10,67% доли в проекте китайскими инвесторами Highland Fund в июне 2016 г. При этом оценка проекта для целей сделки может быть скорректирована до 750 млн долларов США, если Highland Fund осуществит платёж в размере 20 млн долларов США в обмен на выпуск акций в количестве, соответствующем 2,66% доле в проекте, в соответствии с ранее подписанными соглашениями.

В результате закрытия сделки «Норникель» останется владельцем более 50% акций проекта и сохранит статус оператора. Закрытие сделки будет зависеть от решения Highland Fund в рамках процедуры реализации преимущественного права на приобретение акций («right of first refusal»), а также потребует выполнения ряда прочих предварительных условий и получения необходимых регуляторных согласований.

Ожидается, что закрытие сделки состоится в течение 2017 г. После получения коммерческого предложения в отношении сделки от Консорциума («предложение»), комитет по аудиту при совете директоров «Норникеля», включающий двух независимых директоров, тщательно рассмотрел все аспекты сделки, включая указанное ниже заключение о справедливости, и рекомендовал совету директоров компании одобрить сделку.

Рассмотрев предложение, J.P. Morgan Limited («J.P. Morgan») предоставил совету директоров заключение о справедливости для компании с финансовой точки зрения вознаграждения, подлежащего уплате в рамках сделки. Учитывая рекомендацию комитета по аудиту и заключение, предоставленное J.P. Morgan, совет директоров компании одобрил сделку и подписание юридически обязывающей документации по сделке.

В соответствии с требованиями кодекса корпоративного поведения и деловой этики членов совета директоров компании, кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России, и с учетом лучших практик корпоративного управления, члены совета директоров компании и комитета по аудиту, являющиеся членами правления ХК «Интеррос», не принимали участия в рассмотрении и одобрении сделки.

Сергей Малышев, старший вице-президент - финансовый директор «Норникеля» прокомментировал: «Продажа дополнительной доли в Быстринском проекте в полной мере соответствует стратегии компании по снижению рисков проекта и «кластеризации» активов, выходящих за рамки ключевой производственной цепочки. Мы приветствуем решение крупных стратегических инвесторов о столь существенных финансовых вложениях в проект в условиях непростой ситуации и повышенной волатильности на сырьевых рынках».

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