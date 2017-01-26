Город Мурманск оказался не готов уборке снега

Такое заявление сделал глава областного центра Дмитрий Филиппов. Разбор полётов сегодня устроили на очередном заседании городского совета депутатов. Подробности расскажут Сергей Неверович и Сергей Расюк.

В повестке дня 7 вопросов. Большинство из них чисто технические, приведение местного законодательства в соответствие с федеральным. Однако о главной городской проблеме - плохой уборке снега, заговорил глава города Дмитрий Филиппов еще до начала заседания. Причину он видит в нехватке снегоуборочной техники.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Управление дорожного хозяйства на сегодняшний день не готово к такому повороту событий. Но климат Крайнего Севера предполагает наличие снега все-таки. Есть снег, хорошая зима, нехорошая, техника должна быть. - А как же так сложилось? Это неправильное планирование? У нас же каждый год зима, мы живем на Севере. - Предыдущие зимы были достаточно бесснежными и, видимо, администрации хватало того количества техники, которое есть. - На авось понадеялись? - Конечно, я считаю, что есть определенная вина администрации в этом вопросе. Оказались не готовы».

Поговорить об уборке снега попросил коллег депутат Василий Вологдин. Вопрос поставили на голосование. И вот тут сюрприз. Из 25 народных избранников 13 отказались обсудить эту острую проблему. Но Дмитрий Филиппов предложил все-таки затеять разговор. Рассказать о трудностях вышел Алексей Лыженков.

Алексей Лыженков, и.о. главы администрации Мурманска: «За эти почти 2 месяца выпало, не на всей территории города, а только на уборочной площади, лежит, должно было лежать полтора миллиона кубических метров снега. То есть если это грубо перевести в 20 кубовые самосвалы, это 75 тысяч самосвалов».

Пока из полутора миллионов кубов выпавшего снега вывезти удалось менее половины. Что делать с остальными сугробами и предстоит решить Алексею Лыженкову. Он временно заменил ушедшего почти на 3 месяца в отпуск Андрея Сысоева.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Выше головы не прыгните, Алексей Германович. Если нет техники, вы не уберете столько снега, сколько его навалило. Техники порядка 130 едениц, если мне не изменяет память. Из них бухгалтерская изношенность выше 70% это я так скромно говорю. Она все-таки выше. Недокомплект штатный по машинистам, водителям, механизаторам, которые должны управлять этой техникой процентов 30%, наверное. - Где-то так. - В том числе недокомплект по ручным уборщикам. Вот в этом направлении хотелось бы, что бы вы активизировали свою деятельность. У вас опыт колоссальный».

В городской администрации Алексей Лыженков с 2002 года. В должности зама главы администрации 11 лет. Он работал при четырех мэрах Мурманска - Савченко, Субботине, Тананыкине и Веллере. Говорит, что все возможные меры для борьбы со снегом сейчас принимаются. Ускорить уборку можно, но мешают автомобили. Добровольно многие автолюбители свой транспорт не переставляют. Пришлось принять кардинальные меры.

Алексей Лыженков, и.о. главы администрации Мурманска: «Подписано мной распоряжение на 5 суток вперед о полном перекрытии дорог для уборки снега. Мы будем жестко перекрывать улицы и вот уже в рамках распоряжения о перекрытии улицы, ГИБДД уже может оказать нам помощь, как минимум по перемещению тех транспортных средств, владельцы которых не прислушались и не вышли».

Улицы, которые будут перекрывать, озвучат заранее. За 2 час до начала уборки на место будут приезжать инспекторы ГИБДД и просить водителей временно переставить машины. Сообщать об этом будут по мобильным телефонам.

Крайние меры будут принимать в последнюю очередь. Так же Алексей Лыженков сообщил, что городом арендована почти вся имеющаяся снегоуборочная техника в Мурманске. Больше просто нет. Озвучил он то, что бюджету очистка городских улиц обходится в 547 миллионов рублей в год.

Вопросы к уборке снега возникают и у прокуратуры. На директора «Управления городского хозяйства» заведено дело об административном правонарушении. Сегодня в Октябрьской прокуратуре отчитались - число обращений граждан увеличилось в разы. С последствиями снегопадов коммунальщики не справляются.

Юлия Морозова, помощник прокурора Октябрьского округа Мурманска: «По фактам выявленных нарушений, прокуратурой округа приняты соответствующие меры, в том числе возбуждены административные производства, внесено значительное количество представлений для того, чтобы устранить выявленные нарушения. Проверка по указанному вопросу будет продолжена, мы будем надеяться, что данная ситуация в ближайшее время решится благополучно, дороги наши будут чистыми и свободными от снега».