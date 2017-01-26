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Мурманские дорожники, наконец-то, как следует взялись за уборку города

20:1026 января 2017Просмотров: 115

Работники мурманского управления дорожного хозяйства продолжают расчищать улицы города. Сегодня техника и люди работали в центре Мурманска на улице Егорова. И со своей задачей они бы справились быстрее, если бы не одно «но».

Чистили основательно, до асфальта и на всю ширину проезжей части. Кроме как перфоратором лёд с дороги никак не сколоть. Чтобы не повредить асфальт - специальная тупая насадка. Трактористам приходится работать предельно аккуратно и внимательно. Работы много, люди трудятся по 12 часов в смену. Наняли дополнительную технику. Хочется отработать быстро и качественно, но сделать так удаётся не всегда.

Владимир Щербунов, машинист: «Машины мешают, всё забито машинами. Не проехать. Лезут под экскаватор все. Людям надо проехать, а то, что техника работает. Ну, вот, стоят же машины! Вот как уберешь? Вот он уедет, встанет на чистое место. А на его месте опять будет скол валяться».

Чтобы транспорт не мешал уборке, движение на участке дороги полностью перекрыли. Бороться с припаркованными машинами, которые мешают чистить дороги, помогает дорожная инспекция. Автомобили эвакуируют или полицейские просят владельцев переставить транспорт в другое место.

Максим Васильев, заместитель директора управления дорожного хозяйства: «Мы сейчас уберем дорогу от одного поребрика до второго. Если погода не внесет свои коррективы, то на эту улицу мы не выйдем ближайшие недели две. Соответственно, у нас будет возможность убрать другие улицы и вывезти снег с них. В полном комплексе уборка - это очень хорошо. Соответственно сами видите, если бы еще пара автомобилистов, которых мы могли бы сейчас убрать, то было бы вообще гениально».

В таком же режиме сегодня прошли уборки на Верхнеростинском шоссе, на улице Дзержинского, Орликовой, Гагарина, Карла Маркса, улице Сафонова и в районе 178 квартала в Ленинском округе. План работ опубликован на главной странице сайта администрации Мурманска в разделе «АКТУАЛЬНО».

Этой ночью дорожники будут убирать снег на улицах Коминтерна, Бондарная, Полярный Круг, Загородная и на улице Карла Маркса от перекрёстка с Буркова до улицы Старостина.

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