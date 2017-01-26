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Новое лицо, свежее содержание. Газета «Вечерний Мурманск» провела ребрендинг

20:0326 января 2017Просмотров: 76

Уже завтра утром газета «Вечерний Мурманск» выйдет в тираж с «новым лицом». В редакции решили провести ребрендинг издания. Как будет выглядеть обновленная «Вечёрка» в нашем следующем материале.

Красочное оформление, броские заголовки. Завтрашний выпуск «Вечернего Мурманска» уже готов к печати. Именно с него начнутся изменения газеты.

Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск»: «Газета - это такой механизм, который должен успевать за жизнью то, что было 10 лет назад и сейчас, поток информации, это две разные вещи. Интернет, телевидение и газете трудно выжить в этом потоке новостей, и она должна меняться вместе со временем».

Обновленная верстка «Вечернего Мурманска» более современная. Информация подается по частям, наглядно. Если читателя не заинтересует весь материал, то основные цифры и тезисы он заметит обязательно.

Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск»: «Это такое, ближе к современному западному варианту оформление, к чему мы стремимся, газета должна развиваться и радовать своих читателей, прогрессировать по всем направлениям».

Упор в обновленной «Вечёрке», как и всегда, сделают на новостях. Вернут рубрики «Интересное интервью» и «Прямая линия», а также «Журналистское расследование». Так что мурманчанам будет что почитать.

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