Песни, стихи и истории из жизни. Елена Ваенга дала концерт в Мурманске

Концерт на родной земле. За несколько дней до своего юбилея в Мурманск прилетела Елена Ваенга, чтобы выступить перед земляками.

Встреча со зрителями началась с получасовой задержкой, но настроения северян это нисколько не испортило. Все с предвкушением ждали начала концерта.

Елена Ваенга сама вела концерт, рассказывала об истории рождения многих песен, вспоминала детство в Снежногорске. Певица предваряла некоторые хиты стихами собственного сочинения, и конечно, великолепно пела.

Елена Ваенга была в постоянном диалоге со своими поклонниками. Зрители тепло приветствовали певицу, дарили ей цветы, подарки и фрукты и долго не хотели отпускать.