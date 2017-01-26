В Мурманске из-за прорыва в системе отопления затопило 4 квартиры

Потоп и выселение. Жители 4 квартир дома на улице Полухина в Мурманске остались без крыши над головой. Некоторые - в прямом смысле. Этой ночью в кухне на втором этаже лопнула батарея отопления. Кипяток залил весь первый этаж, где спали двое детей.

Набор звуков здесь скорее характерен для влажного тропического леса, а не для квартиры. Здесь повсюду сквозняки, потому что открыли окна, чтобы хоть как-то проветрить помещение. Под ногами хлюпает, ковёр пропитался насквозь, невозможно его будет высушить в будущем, скорее всего. Только вместо палых листьев здесь - упавший потолок.

Александра Галасьева: «Шло как водопад, капало, текло прям».

Павел Галасьев: «Мы, когда пошли воду выливать, я стою здесь, а Александра была на диване и потолок упал».

Александра Галасьева: «Я сказала папе, что я пойду на улицу, потому что я боялась здесь оставаться».

С 5 утра жители этого дома на ногах, пытаются сохранить мебель, технику и вещи. То, что спасение утопающих в руках только самих утопающих стало понятно через несколько часов после разрыва батареи. Аварийная служба, в которую обратились жители, приехать так и не соизволила.

Пётр Галайдо: «Вот мы ждали, ждали, потом пришёл сосед - Кирилл. Он знает, где что находится, мы уже пошли сами всё перекрыли. - Сколько часов вы прождали?- Я приехал сюда в седьмом часу. Кирилл пришёл в девятом. До этого времени всё лилось».

Слесарь, который приехал от управляющей компании, на вопрос - когда заменят батарею, ответил просто - это к начальству. Его дело маленькое - гайки крутить.

Николай Мясников, слесарь управляющей компании «Эксплуатация-сервис»: «Перемычки поставим на батареи, где прорвало батареи, и будем запускать дом в системе отопления. И всё».

То есть вместо батареи отопления прикрутили кусок трубы. Что делать дальше жильцы не знают. Пока им предложили вариант - полы и стены просушат с помощью тепловых пушек и сделают ремонт. А жить пока можно в общежитии или даже никуда не уезжать.

Андрей Иванов: «Нам предлагают просто всё высушить и сделать ремонт. И жить дальше».

Насколько эффективны такие меры - сушить затопленный деревянный дом, который уже был признан аварийным - вопрос открытый. Но даже если всё сделают, никто не даёт гарантии, что такая ситуация не повторится.

Максим Швец: «В этом году уже отключали и холодную воду и отопление. Это систематически».

По плану этот дом должны расселить в 2018 году. Состоится ли долгожданное новоселье - жильцы не знают, говорят - уже ни на что не надеются. Теперь успеть бы привести всё в порядок, пока не закончилась неожиданная оттепель. Иначе сырой дом просто заледенеет от вернувшихся морозов.