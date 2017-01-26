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Вовремя: "Не могу жить без экстрима!"

21:0026 января 2017Просмотров: 44

Уровень травматизма и количество жертв в Мурманской области каждую зиму растёт. Любители экстрима уходят в леса и горы за острыми ощущениями, и не всегда такие истории заканчиваются благополучно. Так, 22 января жертвами лавины в Кировске стали двое архангелогородцев. Значит ли это, пора поставить экстремалов на контроль, или же достаточно просто знать все правила безопасности своего увлечения? Тема сегодняшнего выпуска программы «Вовремя» на ТВ21+ - «Не могу жить без экстрима». 

Сегодня в программе «Вовремя»: 
Что происходит с организмом экстремала, когда он занимается своим опасным увлечением, и почему человеку хочется снова и снова переживать эти ощущения? Какими рискованными хобби занимаются северяне? Для чего им нужно прыгать на битые стёкла и стоять на ножах? Почему даже несчастный случай никогда не отвадит любителя экстрима от любимого дела? А также, зачем люди идут в горы, как там уберечь себя от трагедии, и почему нужно бороться с излишней самоуверенностью новичков? И как жители Мурманской области скрещивают несовместимые виды спорта? Обо всем этом сегодня в программе «Вовремя» на ТВ21+ 

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