В феврале мурманчанам прилетит! Начался приём заявок на долгожданные игры юкигассен



Залепить снежком в своего друга, что может быть веселее? Только настоящая снежная битва по всем законам. Игра в снежки

без правил - традиционная зимняя русская забава. А вот по правилам - это уже Юкигассен.

Цель игры - захватить флаг команды противника или выбить соперников снежками. Игровой матч Юкигассен идёт три

периода, по три минуты каждый с небольшими перерывами. Мурманск - единственный город в России, который имеет

лицензионное соглашение на проведение игр Yukigassen. Победителями 10-х юбилейных игр в 2016 году

стали гости из Финляндии. Второе место досталось команде «Арктика», 3-е место заняла «Скала».

Когда же участникам и болельщикам ждать соревнований в 2017-м?

23-26 февраля этого года состоятся долгожданные 11 - ые соревнования по игре в снежки по правилам «Yukigassen».

Игры проводятся по 2-м возрастным категориям:

- обучающиеся общеобразовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии) и студенты (СУЗов и ВУЗов) в возрасте 14-23 лет;

- работающая молодежь, представители молодежных инициативных групп в возрасте 24-35 лет.

И уже открыт приём заявок. Кто победит в этом году?

Фото Ивана Абарина