В феврале мурманчанам прилетит! Начался приём заявок на долгожданные игры юкигассен

Залепить снежком в своего друга, что может быть веселее? Только настоящая снежная битва по всем законам. Игра в снежки
без правил - традиционная зимняя русская забава. А вот по правилам - это уже Юкигассен.
Цель игры - захватить флаг команды противника или выбить соперников снежками. Игровой матч Юкигассен идёт три
периода, по три минуты каждый с небольшими перерывами. Мурманск - единственный город в России, который имеет
лицензионное соглашение на проведение игр Yukigassen. Победителями 10-х юбилейных игр в 2016 году
стали гости из Финляндии. Второе место досталось команде «Арктика», 3-е место заняла «Скала».
Когда же участникам и болельщикам ждать соревнований в 2017-м?
23-26 февраля этого года состоятся долгожданные 11 - ые соревнования по игре в снежки по правилам «Yukigassen».
Игры проводятся по 2-м возрастным категориям:
- обучающиеся общеобразовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии) и студенты (СУЗов и ВУЗов) в возрасте 14-23 лет;
- работающая молодежь, представители молодежных инициативных групп в возрасте 24-35 лет.
И уже открыт приём заявок. Кто победит в этом году?
Фото Ивана Абарина