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Танцы, песни и шашлык. В Мурманске состоялся "Праздник Солнца" (ФОТО)

16:3929 января 2017Просмотров: 548

Еще несколько дней назад синоптики предупредили, что солнца в это воскресенье не будет. Точнее оно взойдет над горизонтом почти на пять часов, однако из-за облаков не выглянет.

Так и было сегодня. Но это не смутило жителей столицы Заполярья, которые пришли на центральную площадь города "Пять Углов", чтобы отметить традиционный Праздник Солнца.

Его празднуют в Мурманске с давних времен, даже старожилы не припоминают, когда впервые возникла эта традиция. Встреча солнца является, наряду с Праздником Севера и Днем Рыбака, одним из главных мурманских праздников.


Сегодня все самое интересное проходило на сцене перед деловым центром "Арктика". Там выступали народные коллективы, звучали песни о Мурманске и Заполярье.


Сотни людей, пришедших на Пять Углов, с удовольствием наблюдали за концертом и делали фото на фоне световых фигур, установленных на площади. А на улице Володарского были установлены торговые палатки, мангалы и столы. Все желающие могли полакомиться шашлыком или сладкими булочками, купить сувениры.  

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