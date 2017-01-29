Танцы, песни и шашлык. В Мурманске состоялся "Праздник Солнца" (ФОТО)

Еще несколько дней назад синоптики предупредили, что солнца в это воскресенье не будет. Точнее оно взойдет над горизонтом почти на пять часов, однако из-за облаков не выглянет.

Так и было сегодня. Но это не смутило жителей столицы Заполярья, которые пришли на центральную площадь города "Пять Углов", чтобы отметить традиционный Праздник Солнца.

Его празднуют в Мурманске с давних времен, даже старожилы не припоминают, когда впервые возникла эта традиция. Встреча солнца является, наряду с Праздником Севера и Днем Рыбака, одним из главных мурманских праздников.



Сегодня все самое интересное проходило на сцене перед деловым центром "Арктика". Там выступали народные коллективы, звучали песни о Мурманске и Заполярье.



Сотни людей, пришедших на Пять Углов, с удовольствием наблюдали за концертом и делали фото на фоне световых фигур, установленных на площади. А на улице Володарского были установлены торговые палатки, мангалы и столы. Все желающие могли полакомиться шашлыком или сладкими булочками, купить сувениры.