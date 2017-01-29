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Вуйчи пошла на поправку. Собаке без передних лап и носа требуется специальный жилет

11:0029 января 2017Просмотров: 258

Волонтёры срочно ищут информацию о специальном приспособлении для собаки-инвалида. Вуйчи быстро идет на поправку. 

Искалеченную дворнягу нашли на мурманской судоверфи неделю назад. Вместо передних лапок у нее торчали косточки. Носа почти не было.
Волонтеры подобрали собаку и объявили сбор денег на лечение и реабилитацию. Жители Мурманской области за три дня собрали ей 100 000 рублей.Через несколько дней Вуйчи сделали операцию, помыли и откормили.

Сюжет о людях, которые спасали Вуйчи вышел в эфир 28 января 2017 года в эфире ТВ-21.

Собака быстро восстанаваливает силы. Алёна Лянгазова пишет:
"Новости по Вуйчадзе. Вот сейчас мою радость точно поймут зооволонтеры, выхаживавшие тяжёлых животных, и молодые мамы - сегодня, наконец-то, она покаканяла (так говорит мой младший, сидя на горшке). Первый раз после операции, поэтому это
было очень ожидаемо! Бедная девочка все никак не может освоиться с тем, что у неё теперь нет лапок передних для опоры.
Все больше в позе "зайка" сидит на прогулке, чем передвигается".

У Вуйчи отличный аппетит. Волонтеры подкармливают ее говядиной без жира. В еду подмешивают таблетки.

Собаке требуется поддерживающий качественный жилет на все тело с ремнями и ручками. Он ей нужен прямо сейчас. Если у
вас есть информация, где можно найти такое приспособление для собаки-инвалида - сообщите в группу. Жилет будет ей необходим, когда пса будут учить ходить на протезах. Волонтеры надеются, что Вуйчи удасться сделать протез хотя бы на одну лапку.

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