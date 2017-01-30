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Более 4 млн рублей поступит в Мурманскую область на совершенствование технического обеспечения ЕГЭ 2017 году

15:2430 января 2017Просмотров: 149

Мурманская область стала победителем конкурсного отбора региональных программ развития образования. Федеральная субсидия будет направлена на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества.

Полученные средства в размере 4 млн 72 тыс. рублей позволят оборудовать пункты приема экзамена региона техникой, позволяющей осуществить печать контрольных измерительных материалов в аудиториях в присутствии участников ЕГЭ и сканирование экзаменационных материалов, модернизировать оборудование Регионального центра обработки информации, а также организовать повышение квалификации педагогов.

Региональным оператором проекта Мурманский областной институт развития образования.

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