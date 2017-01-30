Как мурманчане праздник солнца отмечали

Одним из самых ярких событий воскресенья в Мурманск стал праздник «Здравствуй, солнце»! Театрализованные народные гуляния развернулись на площади Пять Углов возле главной городской елки. Вот как это было.
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