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Как мурманчане праздник солнца отмечали

20:0130 января 2017Просмотров: 304

Одним из самых ярких событий воскресенья в Мурманск стал праздник «Здравствуй, солнце»! Театрализованные народные гуляния развернулись на площади Пять Углов возле главной городской елки. Вот как это было.

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