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Лекарства в России будут маркировать спецкодами‍

15:1730 января 2017Просмотров: 138

Премьер Дмитрий Медведев провел совещание со своими заместителями, на котором сообщил о создании в этом году специальной автоматизированной системы, позволяющей отслеживать все этапы движения лекарственной продукции от производителя до аптеки или больницы.

«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, - заявил он. - Это часть той работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем».

На первом этапе система будет работать в тестовом режиме по отдельным лекарственным позициям. Участие в нем станет добровольным в течение года, сообщает «Российская газета».

По результатам теста - он завершится 1 декабря - примут решение о распространении системы на весь рынок медицинских препаратов. В общей сложности в ней будут участвовать около 350 тысяч организаций.

Любой человек сможет с помощью своего смартфона или в аптеке через специальный сканер проверить лекарство на предмет его легальности. В муниципальных аптеках за установку приборов будет отвечать город, а в частных - сама аптека.
- Нужно сделать так, чтобы в эти сканеры никто не «залез», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

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