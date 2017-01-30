Наворовал на полтора миллиона: в Мурманске задержали похитителя айфонов

24-летний вор работал по ночам. Из двух салонов связи в были похищены смартфоны на общую сумму 1 миллион 339 тысяч рублей. Молодой человек пробирался в магазины, взламывая двери.

На местах происшествия полицейские сняли отпечатки пальцев и отсмотрели записи видеонаблюдения, однако по горячим следам установить подозреваемого не удалось.

Позже, полиценйским удалось определить подозреваемого. Хищение айфонов совершил ранее не судимый житель Мурманска 1992 года рождения. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе обыска по месту жительства мурманчанина часть похищенного была обнаружена и изъята, остальное он успел продать.