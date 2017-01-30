16+
:-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Наворовал на полтора миллиона: в Мурманске задержали похитителя айфонов

13:4430 января 2017Просмотров: 150

24-летний вор работал по ночам. Из двух салонов связи в были похищены смартфоны на общую сумму 1 миллион 339 тысяч рублей. Молодой человек пробирался в магазины, взламывая двери.

На местах происшествия полицейские сняли отпечатки пальцев и отсмотрели записи видеонаблюдения, однако по горячим следам установить подозреваемого не удалось.

Позже, полиценйским удалось определить подозреваемого. Хищение айфонов совершил ранее не судимый житель Мурманска 1992 года рождения. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе обыска по месту жительства мурманчанина часть похищенного была обнаружена и изъята, остальное он успел продать.

Читайте также
Минкомсвязи присоединило Крым и Севастополь к мобильным сетям Краснодарского краяЕлена Ваенга потеряла кошелек в МурманскеЗавтра в Мончегорске состоится прощание с настоятелем собора, погибшим в аварииХудожественный музей приглашает мурманчан на выставку «Двадцать разноцветных лет»
В состав Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району вошел сторожевой корабль нового поколенияВ Мурманске полицейские задержали подозреваемого в краже топлива с АЗССбербанк делится знаниями с вузами МурманскаСкромная умница, веселый обольститель и армия красоток. Любовный параллелепипед на конкурсе "Краса Заполярья" в Мурманске.Корюшатники усыпали сегодня лёд Верхнетуломского водохранилища. Репортаж корреспондента-неофитаВ Мончегорске скорбят о гибели настоятеля кафедрального собора
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  