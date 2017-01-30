Прогноз погоды по Мурманской области на 31 января

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер северо-западный, западный: на севере области ночью в порывах 18-23 м/с, днем 13-18 м/с, метель, на юге 10-15 м/с, поземок.

Температура воздуха -4-9°, при прояснениях -14-19° в течение суток. Гололедица.

Прогноз погоды на 31 января по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -13..-15 -13..-15 небольшой снег небольшой снег Умба -13..-15 -13..-15 небольшой снег небольшой снег Полярные Зори -13..-15 -13..-15 небольшой снег небольшой снег Апатиты -13..-15 -13..-15 небольшой снег небольшой снег Кировск -13..-15 -13..-15 небольшой снег небольшой снег Ковдор -13..-15 -13..-15 небольшой снег небольшой снег Мончегорск -10..-12 -10..-12 небольшой снег небольшой снег Ловозеро -10..-12 -10..-12 небольшой снег небольшой снег Оленегорск -7..-9 -7..-9 небольшой снег небольшой снег Никель -4..-6 -4..-6 снег снег Заполярный -5..-7 -5..-7 снег снег Североморск -5..-7 -5..-7 снег снег Мурманск -5..-7 -5..-7 снег снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 31 января