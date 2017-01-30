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Прогноз погоды по Мурманской области на 31 января

14:2630 января 2017Просмотров: 318

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер северо-западный, западный: на севере области ночью в порывах 18-23 м/с, днем 13-18 м/с, метель, на юге 10-15 м/с, поземок.

Температура воздуха -4-9°, при прояснениях -14-19° в течение суток.  Гололедица.

Прогноз погоды на 31 января по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-13..-15

-13..-15

небольшой снег

небольшой снег

Умба

-13..-15

-13..-15

небольшой снег

небольшой снег

Полярные Зори

-13..-15

-13..-15

небольшой снег

небольшой снег

Апатиты

-13..-15

-13..-15

небольшой снег

небольшой снег

Кировск

-13..-15

-13..-15

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-13..-15

-13..-15

небольшой снег

небольшой снег

Мончегорск

-10..-12

-10..-12

небольшой снег

небольшой снег

Ловозеро

-10..-12

-10..-12

небольшой снег

небольшой снег

Оленегорск

-7..-9

-7..-9

небольшой снег

небольшой снег

Никель

-4..-6

-4..-6

снег

снег

Заполярный

-5..-7

-5..-7

снег

снег

Североморск

-5..-7

-5..-7

снег

снег

Мурманск

-5..-7

-5..-7

снег

снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 31 января

Температура воздуха

утром  -5..-7

днем -5..-7

вечером -5..-7

Осадки

снег  

снег

 снег

 

 

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