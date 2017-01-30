Прогноз погоды по Мурманской области на 31 января

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер северо-западный, западный: на севере области ночью в порывах 18-23 м/с, днем 13-18 м/с, метель, на юге 10-15 м/с, поземок.
Температура воздуха -4-9°, при прояснениях -14-19° в течение суток. Гололедица.
Прогноз погоды на 31 января по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-13..-15
|
-13..-15
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-13..-15
|
-13..-15
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-13..-15
|
-13..-15
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-13..-15
|
-13..-15
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-13..-15
|
-13..-15
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-13..-15
|
-13..-15
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-10..-12
|
-10..-12
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-10..-12
|
-10..-12
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-7..-9
|
-7..-9
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-4..-6
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Заполярный
|
-5..-7
|
-5..-7
|
снег
|
снег
|
Североморск
|
-5..-7
|
-5..-7
|
снег
|
снег
|
Мурманск
|
-5..-7
|
-5..-7
|
снег
|
снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 31 января
|
Температура воздуха
|
утром -5..-7
|
днем -5..-7
|
вечером -5..-7
|
Осадки
|
снег
|
снег
|
снег