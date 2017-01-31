Бульотка со свистком. Неизвестный коллекционер открыл выставку в Кировске со своими самоварами

В Кировске открылась выставка экспозиции “Быт и нравы Российской империи”. Кто предоставил экспонаты для показа, сотрудники музея не говорят. Сообщают лишь, что предметы из частной коллекции. Владелец пожелал остаться неизвестным. Выставка занимает два зала. Один открыт для посетителей всегда. Во второй можно попасть по предварительной записи. Объясняют это тем, что экспонаты второго зала не защищены стеклом.

Выставку открыл известный коллекционер самоваров, автор нескольких книг о данном предмете чаепития, Дмитрий Николаевич Рогов. Он выступил с лекцией и провел экскурсию по новой экспозиции. Самовар – настоящий объект искусства и инженерной мысли: он может быть различных форм, иметь дорожные варианты исполнения, съемные ножки и краники…Наибольшую популярность в позапрошлом веке приобрели самовары-эгоисты – сосуды небольшого объема (для одного человека). Часто их использовали как игрушку в знатных семьях!

Самовар-бульотка со свистком, с четырьмя краниками – царица экспозиции! В ней можно одновременно подогревать и воду, и чай, и кофе, и сливки! Кроме самоваров в экспозиции представлены интересные предметы быта различных сословий – дворянства, духовенства, городских обывателей, крестьян.

Во втором зале неожиданно оживает кустодиевская купчиха. Она задает вопросы экскурсантам, рассказывает весёлые байки.

Всего в коллекции насчитывается более 300 предметов сельского и городского быта. Посетители выставки с помощью информационных киосков смогут самостоятельно собрать самовар.