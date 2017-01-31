16+
I-10°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Бульотка со свистком. Неизвестный коллекционер открыл выставку в Кировске со своими самоварами

12:5131 января 2017Просмотров: 92

В Кировске открылась выставка экспозиции “Быт и нравы Российской империи”. Кто предоставил экспонаты для показа, сотрудники музея не говорят. Сообщают лишь, что предметы из частной коллекции. Владелец пожелал остаться неизвестным. Выставка занимает два зала. Один открыт для посетителей всегда. Во второй можно попасть по предварительной записи. Объясняют это тем, что экспонаты второго зала не защищены стеклом.

Выставку открыл известный коллекционер самоваров, автор нескольких книг о данном предмете чаепития, Дмитрий Николаевич Рогов. Он выступил с лекцией и провел экскурсию по новой экспозиции. Самовар – настоящий объект искусства и инженерной мысли:  он  может быть различных форм, иметь дорожные варианты исполнения, съемные ножки и краники…Наибольшую популярность в позапрошлом веке  приобрели  самовары-эгоисты – сосуды небольшого объема (для одного человека). Часто их использовали как игрушку в знатных семьях!

Самовар-бульотка со свистком, с четырьмя краниками – царица экспозиции! В ней можно одновременно подогревать и воду, и чай, и кофе, и сливки! Кроме самоваров в экспозиции представлены интересные предметы быта различных сословий – дворянства, духовенства, городских обывателей, крестьян.

Во втором зале  неожиданно оживает кустодиевская купчиха. Она задает вопросы экскурсантам, рассказывает весёлые байки.

Всего в коллекции  насчитывается более 300 предметов сельского и городского быта. Посетители выставки с помощью информационных киосков смогут самостоятельно собрать самовар. 

Музейно-выставочный центр АО "Апатит"

Читайте также
Пропавшего мальчика с Абрам-Мыса нашли в Кандалакше, но потеряли 14-летнюю девочку в МурманскеЗа фейковые билеты в Тайланд мурманчанка отдала мошенникам крупную суммуВ феврале россиян ждут дополнительные выходныеВ Мурманский морской торговый порт прибыл ледокол «Новороссийск»
Шлагбаумы в аэропорту Мурманск останутся. Суд по платной парковке продолжитсяМужчина во время драки пытался откусить сопернику носМинистр образования и науки региона ответит на вопросы выпускниковНемец обошёл японца. Toyota уступила статус мирового лидера VolkswagenСестричка, я совершил ДТП! В Мурманске мошенники напугали и обманули бабушкуКлюнула на мех. Мурманчанка перевела 5 тысяч рублей мошенникам в качестве предоплаты за шубу
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  