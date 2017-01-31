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Немец обошёл японца. Toyota уступила статус мирового лидера Volkswagen

10:0031 января 2017Просмотров: 143

В Мурманске представлены автосалоны наиболее популярных марок авто. В том числе Toyota и Volkswagen. Машины этих брендов пользуются популярностью у автолюбителей областного центра.

До последнего времени Toyota считалась производителем наиболее востребованного автомобиля в мире. Но сейчас утратила это звание.

В этом году Toyota продала 10,2 млн машин, в то время как немецкий автоконцерн Volkswagen продал 10,3 млн автомобилей. Пишет информационный ресурс Состав ру.

Последние четыре года Toyota была лидером автомобильной промышленности. Но результаты 2016 года оказались не такими блестящими, как прежде. Под брендами Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino было продано лишь 10,175 автомобилей, что всего на 0,2% превышает результат 2015 года. Упали продажи японских автомобилей в США, Африке и на Ближнем Востоке. В то же время аналитики отметили, что продажи Toyota в Японии выросли впервые за четыре года, а автомобили бренда Lexus стали на 8,1% популярнее. Тем не менее, внутренний рынок не смог покрыть потери Toyota в других странах.

В этом году Volkswagen, наконец, удалось обогнать своего главного соперника – японскую компанию Toyota. Немецкий концерн увеличил продажи на 3,8%. По данным информационного агентства Bloomberg, на ситуацию повлияли результаты компаний на двух крупнейших автомобильных рынках мира: США и Китай. Toyota пришлось сократить продажи в США, а Volkswagen стал очень популярен в Китае.

Новый вектор американской политики негативно отразится на будущем бизнеса японской компании. Продажи в США могут резко упасть в связи с намерением Дональда Трампа ограничить возможности поставки в страну автомобилей, которые были произведены в Мексике.

«Трамп представляет куда больший риск для Toyota, чем для Volkswagen, так как германский производитель меньше представлен на рынке США. Toyota инвестировала в строительство нового завода в Мексике, а ее возможности переубедить Трампа ограничены», — рассказал аналитик токийской компании Carnorama Кен Мияо.

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