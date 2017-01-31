16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Полное видео программы «Новости»

19:3031 января 2017Просмотров: 136

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 31 января 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Долгожданное возвращение. В Росте после ремонта открылся филиал детской поликлиники.

Он попросил денег на пол-литра, а она ему - ножом в живот. Алкогольно-криминальные посиделки в поселке Титан.

Охранял порядок в суде и сам рискует оказаться на скамье подсудимых. Подробности о приставе, который пытался дать взятку полицейскому

Копай глубже! Во время снежных раскопок мурманские дворники нашли .. лестницу.

Долгожданное возвращение. В Росте после ремонта открылся филиал детской поликлиники.

Он попросил денег на пол-литра, а она ему - ножом в живот. Алкогольно-криминальные посиделки в поселке Титан.

Охранял порядок в суде и сам рискует оказаться на скамье подсудимых. Подробности о приставе, который пытался дать взятку полицейскому

Копай глубже! Во время снежных раскопок мурманские дворники нашли... Лестницу.

Реклама
Читайте также
ВОВРЕМЯ: Попали в сетиПодозреваемый в даче взятки работал приставом в Мурманске 15 летСмотрите в программе "Вовремя": Пропавшие в сетиСтарый и новый мэры Мурманска встретились с КВН-щиками
«Спасатели» разгромили «Ракету» - хоккейные страсти на Северном флотеРСПП назвал ЕвроХим лидером по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственностиСовершила побег из дома и сама вернулась обратно: 14-летняя мурманчанка жива и здороваСпортсмены из Мончегорска и Мурманска примут участие в чемпионате по зимнему виндсёрфингу в АрхангельскеСаудовский принц купил билеты на самолёт 80 ястребамВладимир Потанин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о программе развития «Норникеля»
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  