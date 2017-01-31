Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 31 января 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Долгожданное возвращение. В Росте после ремонта открылся филиал детской поликлиники.

Он попросил денег на пол-литра, а она ему - ножом в живот. Алкогольно-криминальные посиделки в поселке Титан.

Охранял порядок в суде и сам рискует оказаться на скамье подсудимых. Подробности о приставе, который пытался дать взятку полицейскому

Копай глубже! Во время снежных раскопок мурманские дворники нашли .. лестницу.

Долгожданное возвращение. В Росте после ремонта открылся филиал детской поликлиники.

Он попросил денег на пол-литра, а она ему - ножом в живот. Алкогольно-криминальные посиделки в поселке Титан.

Охранял порядок в суде и сам рискует оказаться на скамье подсудимых. Подробности о приставе, который пытался дать взятку полицейскому

Копай глубже! Во время снежных раскопок мурманские дворники нашли... Лестницу.