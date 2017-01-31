Пропавшего мальчика с Абрам-Мыса нашли в Кандалакше, но потеряли 14-летнюю девочку в Мурманске

Дети в Мурманской области начали пропадать с завидной регулярностью. Так, например, несколько дней назад в Кировске и апатитах искали сбежавших парня и девушку, которым захотелось романтики, позавчера объявили о поиске 16-летнего Аркадия Гаранина с Абрам-мыса, который ушел из дома аж 12 дней назад.



В итоге, парня нашли в Кандалакше. Полицейские задержали его и вернули домой. В правоохранительных органах Аркадий хорошо известен, убегает из дома не в первый раз. Родители ребенка то ли привыкли к его побегам, то ли не обращают на них особого внимания. Мама подала заявление в полицию только на 9 день.

И вот сегодня добровольческий отряд «МурманСпас» объявил об очередном поиске: «Внимание! В Мурманске пропала девушка. Просим помочь распространить информацию», - написано в сообщении. Ниже прикреплена фотография 14-летней Снежаны Козырчиковой из Мурманска.

В эту субботу в 4 утра девочка ушла из своего дома на улице Инженерной и исчезла без следа. «Девушка худощавого телосложения, рост примерно 160—170 сантиметров, волосы прямые, светло-русые до плеч. Из дома ушла в синей куртке «парка», синих джинсах и черных кроссовках», - написано в объявлении.

Если вам что-то известно о том, где находится девочка, сообщите по любому из следующих номеров:

8(8152)40-61-30, 9-999-091-65-44, 02 или 112 с мобильного – полиция;

8-911-311-70-20, 8-911-339-89-41 – волонтеры.