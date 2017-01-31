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«Спасатели» разгромили «Ракету» - хоккейные страсти на Северном флоте

20:0131 января 2017Просмотров: 98

На Северном флоте стартовал турнир по хоккею с шайбой на Кубок Командующего флотом. Для участия в соревнованиях заявлены 14 команд. Первая игра состоялась в гарнизоне авиаторов Малое Сафоново.

Символическое вбрасывание командующий флотом провел лично. Николай Евменов несколько лет назад возродил флотский хоккей на севере после 20-летнего перерыва. Ему же принадлежит идея проводить такие вот турниры.

Николай Евменов, командующий Северным флотом: «Я думаю, что будет интересно. Площадки готовы во всех гарнизонах, не только в этом одном. Сначала начнем малое Сафоново, Североморск, Гаджиево, Заозерск, Полярный, будем выезжать в Кильдинстрой. То есть никто обделен вниманием не будет».

Первыми скрестили клюшки команда Кольского Соединения ПВО «Ракета» и команда управления поисковых и аварийно-спасательных работ «Спасатель». И уже на 3 минуте первого периода счет открыл Андрей Ивкин, забросив шайбу в ворота «Ракеты».

Он же стал самым результативным игроком встречи, поразив ворота соперника 7 раз. Общий счет матча 12:2 в пользу команды «Спасатель». Следующие игры пройдут 4 февраля одновременно в Сафоново, Полярном и Спутнике. Итоги турнира подведут 2го апреля.

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