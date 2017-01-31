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За фейковые билеты в Тайланд мурманчанка отдала мошенникам крупную сумму

12:4031 января 2017Просмотров: 190

В отдел полиции обратилась 39-летняя мурманчанка  с заявлением, что ее обманули мошенники. Женщина  рассказала, что искала в интернете  авиабилеты в Таиланд. На одном из сайтов она нашла выгодное предложение.

Потерпевшая заполнила реквизиты своей банковской карты на сайте якобы для оплаты покупки билетов, после чего со счета списали более 40 тысяч рублей.

Но  электронной версии билетов на свою почту она так и не получила, в списке пассажиров ее тоже не оказалось, а сайт стал неактивен, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Сотрудниками полиции по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

УМВД России по Мурманской области предупреждает: при заказе товаров в сети Интернет следует быть предельно внимательными, оформлять заказ только у проверенного поставщика. Предварительно следует изучить всю имеющуюся информацию о сайте, на котором вы собираетесь оформить заказ. Не следует вносить предоплату за товар до его непосредственного получения по почте или через курьера. Оплату рекомендуется вносить только после того, как заказанный товар будет получен и проверен покупателем.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».


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