Душегуб из Коашвы завернул труп сожительницы в ковёр и выбросил его с пятого этажа

В конце декабря 47-летний житель Коашвы убил свою 52-летнюю сожительницу. Полицейские обнаружили труп убиенной только месяц спустя.
Как стало известно, между сожителями произошёл конфликт. Мужчина не справился со своими эмоциями и нанес женщине несколько ножевых ранений.
Потерпевшая скончалась, а злоумышленник скрылся с места преступления.
Через несколько дней мужчина вернулся избавиться от тела. Он решил завернуть труп в ковер и выбросил его в окно с пятого этажа в сугроб.
Подозреваемый планировал увезти погибшую в лес, но не довёл задуманное до конца.
Больше месяца ковер с телом пролежал под окнами дома.
Спустя некоторое время родственники погибшей сообщили в полицию о пропаже женщины.
Был организован розыск, опросили знакомых, в том числе и бывшего сожителя. На допросе мужчина сознался в убийстве и показал, где спрятано тело.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и находится в следственном изоляторе.
Расследование уголовного дела продолжается.