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Душегуб из Коашвы завернул труп сожительницы в ковёр и выбросил его с пятого этажа

13:1007 февраля 2017Просмотров: 201

В конце декабря 47-летний житель Коашвы убил свою 52-летнюю сожительницу. Полицейские обнаружили труп убиенной только месяц спустя.

Как стало известно, между сожителями произошёл конфликт. Мужчина не справился со своими эмоциями и нанес женщине несколько ножевых ранений.

Потерпевшая скончалась, а злоумышленник скрылся с места преступления.

Через несколько дней мужчина вернулся избавиться от тела. Он решил завернуть труп в ковер и выбросил его в окно с пятого этажа в сугроб.

Подозреваемый планировал увезти погибшую в лес, но не довёл задуманное до конца.

Больше месяца ковер с телом пролежал под окнами дома.

Спустя некоторое время родственники погибшей сообщили в полицию о пропаже женщины.

Был организован розыск, опросили знакомых, в том числе и бывшего сожителя. На допросе мужчина сознался в убийстве и показал, где спрятано тело.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и находится в следственном изоляторе.

Расследование уголовного дела продолжается.

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