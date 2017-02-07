Душегуб из Коашвы завернул труп сожительницы в ковёр и выбросил его с пятого этажа

В конце декабря 47-летний житель Коашвы убил свою 52-летнюю сожительницу. Полицейские обнаружили труп убиенной только месяц спустя.

Как стало известно, между сожителями произошёл конфликт. Мужчина не справился со своими эмоциями и нанес женщине несколько ножевых ранений.

Потерпевшая скончалась, а злоумышленник скрылся с места преступления.

Через несколько дней мужчина вернулся избавиться от тела. Он решил завернуть труп в ковер и выбросил его в окно с пятого этажа в сугроб.

Подозреваемый планировал увезти погибшую в лес, но не довёл задуманное до конца.

Больше месяца ковер с телом пролежал под окнами дома.

Спустя некоторое время родственники погибшей сообщили в полицию о пропаже женщины.

Был организован розыск, опросили знакомых, в том числе и бывшего сожителя. На допросе мужчина сознался в убийстве и показал, где спрятано тело.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и находится в следственном изоляторе.

Расследование уголовного дела продолжается.